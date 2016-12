Deputetët e rinj pajisen me certifikata nga KSHZ-ja

Në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ) sot pasdite do të dorëzohen vërtetime për deputetët e ri të zgjedhur në zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2016. Kësaj here vërtetimet, siç kumtoi KSHZ-ja, do t’u dorëzohen përfaqësuesve të autorizuar të koalicioneve dhe partive politike të cilët fituan vende deputetësh, e jo si deri tani personalisht deputetëve të sapo-zgjedhur. Pritet pas dorëzimit të vërtetimeve, Kuvendi ta kumtojë datën e mbajtjes të Seancës konstituive, e cila duhet të konvokohet më vonë deri të shtunën, 31 dhjetor, në mesnatë. Seancën konstituive sipas paralajmërimeve, do ta konvokojë dhe me të do të udhëheq kryetari i Kuvendit në largim Trajko Veljanovski. Nuk ka informacione nëse në seancën e njëjtë do të zgjidhen kryetari dhe zëvendëskryetarët e Kuvendit apo vetëm do të verifikohen mandatet e deputetëve.

Përbërja e nëntë e parlamentit të Maqedonisë do ketë 120 deputetë. Kësaj here nuk do të ketë deputet nga diaspora për shkak numrit të pamjaftueshëm të votave.