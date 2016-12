Era në Maqedoni sot arrin shpejtësinë deri në 100 km në orë

Ftohtë dhe me erë, me reshje të dobëta të borës do të jetë edhe gjatë ditës së nesërme.

Prej të premtes pason kthjellim gradual dhe rënie e dukshme e temperaturave të mëngjesit edhe deri -14 gradë Celsius.

Për natën e Vitit të Ri do të mbajë mot i kthjellët dhe i ftohtë, me temperaturë deri -10 gradë.