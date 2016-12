Kjo është agjenda e Thaçit në Turqi “për të cilën u diskutua 6 muaj”

Presidenti Thaçi do të pritet me ceremoni shtetërore në Pallatin Presidencial, ku fillimisht do të zhvillojë një takim me homologun e tij turk, kurse më pas edhe bisedime dypalëshe së bashku me delegacionet zyrtare, njofton Presidenca.

Më pas, Thaçi do të takohet edhe me Kryeministrin e Turqisë, Binali Yëlldërëm, si dhe me Kryetarin e Parlamentit turk, Ismail Kahraman.

Gjatë vizitës shtetërore në Turqi, Presidenti kosovar do të vendosë kurora lulesh në Mauzoleun e Ataturkut, në Kuvendin e Turqisë dhe në vendin e sulmit terrorist në Beshiktash të Stambollit, thuhet në njoftimin e Presidencës,

Gjithashtu, bëhet e ditur se Thaçi do të mbajë edhe një ligjëratë në universitetin TOBB të Ankarasë.

Ndryshe, një ditë parse i pari i vendit të udhëtoj në Turqi, këshilltari i tij, Ardian Arifaj, të martën, tha se kjo vizitë ka qenë duke u përgatitur që gjashtë muaj.

“Është vizitë e njëjtë sikur çdo vizitë tjetër bilaterale”.

“Kjo vizitë është përgatitur tash e gjashtë muaj”, citohet të ketë thënë Arifaj. /GazetaExpress/.