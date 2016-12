Ndodh edhe kjo: Vuçiq e shkarkon Ministren Mirjana Jevtiq që e emëroi Mustafa

Siç specifikohet “në përputhje me kërkesën e kryeministrit Vucic, Mirjana Jevtic do të largohet nga Ministria e Pushtetit Lokal, për shkak se, si një serbe nga Kosova, do të respektojë autoritetin dhe kërkesën e Kryeministrit të Republikës së Serbisë, dhe do të veprojë në përputhje me rrethanat”.

“Askush për serbët në Kosovë dhe Metohi nuk e ka bërë më shumë se Aleksandar Vucic dhe lufta e popullit serb në Kosovë nuk është e mundur dhe nuk do të jetë e suksesshëm nëse për ndonjë arsye nuk ka unitet dhe lidhje të ngushta në mes të përfaqësuesve të serbëve në Kosovë dhe Kryeministrit të Republikës së Serbisë, Aleksandar Vucic”, shtohet në deklaratë.