Sulmet terroriste zvogëlojnë numrin e turistëve

Kanë ndryshuar në lidhje me vigjilencën e njerëzve, por edhe me faktin se terrorizmi nuk njeh kufi dhe nuk mund të shmanget duke i qëndruar larg vendeve më shumë të targetuar, si trena apo autostrada. Në fakt, është më afër ‘derës’ sesa mund të mendoni.

Historitë e fundit kanë treguar se alarmet e vazhdueshme nuk kanë precedentë për qytetarët.

Që nga viti 2001, turizmi është ai që ka pasur ndikimin më të fortë. Egjipti dhe Tunizia, për shembull, janë destinacione të njohura për turistët ndërkombëtarë, megjithatë ato ende nuk janë fshirë si destinacione të preferuara.

Megjithatë, ekspertët thonë se këto ngjarje nuk i kanë bërë njerëzit që të heqin dorë nga udhëtimi apo nga sjelljet sociale.

Por, i gjithë fenomeni meriton të merret në analizë në dy nivele, atë makro dhe mikro.

Në aspektin makro, historia e 30 viteve të fundit ka mësuar se luftërat, krizat gjeopolitike, sulmet terroriste dhe fatkeqësitë natyrore nuk e kanë ndaluar kurrë fluksin e turistëve.

Rënia më domethënëse e turizmit u konstatua pas kolapsit të Lehman Brothers Bank.

Parashikimet e Organizatës Botërore të Turizmit dhe Udhëtimit bëjnë të ditur se nëse trendet nuk ndryshojnë atëherë deri në vitin 2030 numri i turistëve do të llogaritet në 2 miliardë.

Por, kjo nuk do të thotë se klima e terrorit nuk ka pasur ndikim. Turizmi, thonë ekspertët drejtohet nga disa ‘ efekte kompensimi’: nëse një sulm ndodh në një vend, njerëzit e shmangin atë dhe shkojnë në një vend tjetër më të sigurt.

Në nivelin mikro, gjërat ndryshojnë. Terrorizmi ka një ndikim më të fortë në performancën afatshkurtër, duke gjeneruar një efekt ‘ braktisje’, që ndikohet si nga vetë ngjarja, ashtu edhe nga media.

Vendet e Afrikës së Veriut janë shembulli më i mirë. Përpara

“Pranverës Arabe” vende si Egjipti kishin më shumë se 14 milionë turistë, shifër e cila në vitin 2014 zbriti në -32%. Po kështu edhe Tunizia e cila pati një rënie të turistëve në 12%.

Për të shmangur sulmet terroriste dhe ngjarjet e pakëndshme, udhëtarët europianë zgjodhën vende të vogla, të tilla si: Sevilja, Lisbona, por edhe destinacionet ekzotike, si Ishujt Karaibe, Mauritius dhe Maldive.

Franca, Turqia, Tunizia dhe Turqia patën rënie të ndjeshme të turistëve.

Historia gjatë dy dekadave të fundit ka treguar se njerëzit nuk ndalojnë së udhëtuari, por sjellja e tyre padyshim do të ndryshojë. Ata do të përqendrohen në destinacione më të sigurta që do t’i zgjedhin për të pushuar.

Do të ndryshojë edhe aksesi ndaj transportit, por edhe ndaj procedurave të thjeshta, si kontrolli doganor, ai i kalimit të kufijve, i orareve të hapjes së muzeve etj. (Monitor)

Sulmet terroriste 1997-2016

Nëntor 1997: Luxor, Egjipt

Shtator 2001: New York, SHBA

Tetor 2002: Bali Island, Indonezi

Mars 2004: Madrid, Spanjë

Tetor 2004: Taba, Egjipt

Prill 2005: Kairo Egjipt

Korrik 2005: Sharm-el-Sheikh, Egjipt

Korrik 2005: Londër

Prill 2006: Dahab, Egjipt

Shtator 2013: Nairobi, Kenia

Mars 2015: Tunizi, Tunisia

Qershor 2015: Sousse, Tunizi

Tetor 2015: Sharm-el-Sheikh, Egjipt

Nëntor 2015: Paris, Francë

Nëntor 2015: Bamako, Mali

Dhjetor 2015: Derbent, Dagestan (Rusi)

Janar 2016: Hurghada, Egjipt

Janar 2016: Stamboll, Turqi

Shkurt 2016: Ankara, Turqi

Mars 2016: Ankara, Turqi

Prill 2016: Stamboll Turqi

Maj 2016: Mynih, Gjermani

Qershor 2016: Stamboll Turqi

Korrik 2016: Ansbach, Gjermani

Gusht 2016: Elazig, Turqi

Shtator 2016: Nju Jork, New Jersey

Tetor 2016:Antalia, Turqi

Nëntor 2016: Diyarbakir, Turqi

Dhjetor 2016: Stamboll, Turqi