Ardi Klimenta, 4 vjeçari shqiptar tashmë në mediat e Kinës

Eshtë një model për të gjithë dhe me një stil i adhuruar nga i madh e i vogël. Ky është topmodeli më i vogël nga mosha në botë por me origjinë shqiptare, Ardi Klimenta. E kush nuk e njeh Ardit jo vetëm bota shqiptare por edhe ajo e huaj, madje vazhdon të jetë një fëmijë shumë i kērkuar në evropë nga fashion disanjër të huaj për të qenë imazhi i tyre. Ne mësojmë se fama e tij ka shkuar deri në Kinë, madje nga shtëpi të modës atje ka pasur ftesa për princin e vogël shqiptar. Ardi jeton me familje në Zvicër dhe ende nuk ka shkelur në Kinë, por megjithëse këtë, fotot dhe emri i tij së bashku me karrierën dhe famën e tij po flitet e shkruhet siç e shihni dhe në foto në mediat kineze, madje duke e krahasur me stil edhe me David Bechkam, pavarërisht se me krenari e themi se ai është fëmija i madh i prindërve shumë simpatik shqiptarë.