Temperaturat e ulta dhe reshjet e dëborës kanë paralizuar lëvizjet në disa qytete të Maqedonisë.

Por i ftohti nuk ndalet vetëm me kaq, pasi javën që vjen temeraturat pritet të shkojnë deri në -22 gradë C.

Enti hidrometeorologjik ka bërë me dije se temperaturat do të lëvizin nga -19 deri në -8 si dhe nga -22 deri në -10 gradë C, ndërkohë që të njëjtat temperatura pritet të jenë gjatë gjithë javës përfshirë këtu edhe erë e ftohtë dhe borë. /albeu.com/