Blero Muharremi ka qenë i ftuari special në emisionin ‘Komiteti’

Përballë Berat Buzhalës ai foli për shumë gjëra, ndër to edhe për raportin me fytyrat publike. Gjatë bisedës ai tregoi se ka raporte të mira më të gjitha , përpos me aktorin Fatmir Spahiun.

Ai e ka ofenduar duke e quajtur aktorin ‘i trashë’ dhe tha se ai është arsyeja se përse Blero nuk ishte në xhirime të RTK-së këtë vit./gazetametro.net