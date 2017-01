Blushi: Serbia nuk do Ramushin, po i bën presion Kosovës

Themeluesi i Libra-s, Ben Blushi duke folur mëngjesin e sotëm në News 24, një ditë para vendimit për Ramush Haradinajn në Francë tha se Serbia ka dërguar kërkesën për ekstradim, por në të vertetë ata nuk duan Ramushin. Serbia po i bën presion Kosovës, analizoi Blushi. I pyetur nga studentët e gazetarisë në emisionin e mëngjesit, Blushi, tha se “ndalimi në Francë i kreut të AAK-së nuk ka të bëjë me të shkuarën e tij, por me të ardhmen e Kosovës”. Sipas Blushit, Ramush Haradinaj do të lirohet nesër…