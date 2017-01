Fjalimi prekës i Barack Obamës, ja si u mbyt në lotë Michelle dhe vajza e tij

Barack Obama i cili mbajti fjalimin e tij të fundit si President i Shteteve të Bashkuara, drejtuar popullit amerikan në qendrën e konventave Mçormick Place të Çikagos, qyteti ku ai ka jetuar me familjen e tij para se të vinte në Uashington, ka prekur zemra me fjalimin dhe mesazhet e tij, ndërsa gruaja e tij dhe vajza nuk përmbajtën as lotët.

Obama nuk nguroi që të falënderonte publikisht familjen e tij, dhe veccanërisht gruan e tij, Michelle Obamën që i kishte qëndruar pranë gjatë këtyre viteve, dhe e quajti “shoqen më të mirë”.