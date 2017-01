SICHUAN, CHINA: IS THIS the most densely packed student village in the world? Dizzying images of thousands of log cabins piled high along hillsides and down valley are actually student accommodation. Stretching far and wide these incredible pictures show the red orange and green decorated make shift homes of local monks and nuns tightly packed together surrounding the main university for the study of Tibetan Buddhism. Other pictures show the traditional sky burial, whereby the deceased is place inside a vessel and left for vultures to consume. Photographer Jesse Earl Rockwell (32) from Santa Barbara, California spent six days on location at Larung Gar Buddhist Institute, Gharze Prefecture, Sichuan China to photograph this incredible sprawling hillside habitation.

FOTO/Njihuni me vendbanimin më të populluar në botë. 3.800 metra mbi nivelin e detit Ky venbanim piktoresk, që njihet me emrin Instituti Budist Larung Gar, kishte filluar të zhvillohet në vitet 80-ta të shekullit të kaluar, në lartësinë mbi detin prej rreth 3.800 metrash. Mes kodrave jeshile të luginës Larung Gar, në provincën Sichuan të Kinës, gjendet kolonia më e madhe e budistëve në botë, respektivisht, vendbanimi më i dendur i këtij lloji në botë, ku jetojnë 40,000 murgj. Besimtarët ballafaqohen me kushte ekstreme të motit por, me kalimin e kohës ata adaptohen në një ambient të tillë. Në këtë kampus budistësh, shtëpitë e kuqe, në formë kasollash, janë ndërtuar fare pranë njëra tjetrës, ndërsa murgeshat dhe murgjit janë të ndarë sipas moshës dhe gjinisë. Në këtë vend nuk ka aparate televizive dhe e gjithë jeta i kushtohet lutjeve, besimit dhe mësimit të budizmit. Share Facebook

