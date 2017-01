Largoni nikotinën nga trupi i juaj duke u ushqyer me këto fruta!

Ekziston një mënyrë alternative, pa efekte anësore, e cila është natyrale për të larguar nga trupi nikoninën që organizmi ka pranuar.

Brokoli, është i pari në listë pasi ai është i pasur me vitaminën C, dhe B5.

Portokalli- gjithashtu është i pasur me vitaminën C, e konsumimi i rregullt i portokallit do të përmirësojë ndjeshëm metabolizmin dhe çlirojë stresin.

Lëngu i karrotës- është shumë i mirë për lëkurën dhe e pasuron atë me vitaminat A,C,K dhe B, si dhe është provuar se është efecientë në heqjen e nikotinës nga trupi.

Spinaqi- një nga perimet më të shëndetshme për shkak se jo vetëm është i pasur me vitamina por përmbanë gjithashtu sasi të madhe acidi folik.

Kivi- është frut i mrekullueshëm që do të ju ndihmojë të eliminoni nikotinën, ai përmbanë Vitamina A, C dhe F, ndërsa kur ju tymosni cigare ulni ndjeshëm nivelet e këtyre vitaminave.

Uji- Konsumimi i cigares dehidraton trupin tuaj, ndërkaq sipas shumë kërkimeve nëse do të pini sasi të mjaftueshme uji, ju mund ta ndaloni pirjen e duhanit dhe eliminoni sadopak nikotinën në trupin tënd. / albeu.com/