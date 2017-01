LG nxjerr televizorin e ri 2.6 milimetra të hollë

LG u ka kushtuar më shumë vëmendje sendeve elektroshtëpiake dhe risia më e fundit e kompanisë është një televizor 2.57 milimetra i hollë. Diçka e paimagjinueshme më parë.

Madje nuk do jetë as nevoja që këtë televizor ta vendosim në një tavolinë apo bufe, pasi është aq i lehtë sa mund të varet në mur.

Kjo pajisje ende nuk ka dalë në treg, dhe nuk është vendosur një çmim për të. Televizori do të jetë i pajisur me Wi-Fi, 4 porta HDMI dhe do të jetë 25% më i ndritshëm se modeli i vitit të kaluar OLED.

Detajet do të duken më mirë se kurrë falë sistemit 4K Blu-Ray.

(BalkanWeb)