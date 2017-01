Maqedonia dhe SHBA-ja duhet patjetër t’i mposhtin armiqtë – le të fillojmë me George Soros

Maqedonia ka hyrë vrullshëm në vitin 2017, duke e vënë veten në një pozitë të fortë globale me zgjedhjen e politikanit me përvojë, Nikola Gruevski, si kryeministër të vendit, së fundmi. Megjithatë, vendi i vogël ballkanik vazhdon të përballet me fluksin e emigrantëve nga Lindje e Mesme duke korrur jostabilitet në Evropë, si dhe me qëllimet e diskutueshme të Fondacionit të George Soros brenda shoqërisë civile në Maqedoni. Përkundër ndërrimit të udhëheqësisë në SHBA, qartazi Maqedonia vazhdon të përballet me sfida, të brendshme dhe të jashtme. Më shumë se një milion njerëz kanë ardhur prej Turqisë dhe përmes Greqisë në tentim për të mbërritur në Bashkim Evropian. Edhe pse Maqedonia nuk është destinacioni final, vendi ia ka dalë ta menaxhojë situatën dhe miliona njerëz të prekur, duke iu ofruar kalim të sigurt përmes rrugës së Ballkanit Perëndimor drejt Greqisë.

Maqedonia e ka dëshmuar se është një komb i fortë dhe i qëndrueshëm gjatë kësaj periudhe të rrëmujës masive përgjatë një rajoni kyç në Evropë. Me krizën e refugjatëve sirianë që e kanë bërë të ardhmen e Evropës të pasigurt, Maqedonia ka ndërhyrë duke e luajtur një rol udhëheqës e lehtësues, si dhe është duke e bërë pjesën e vet në luftë kundër terrorizmit dhe kërcënimit të ISIS-it. E ardhmja e anëtarit të NATO-s – me gjithë faktin se është e vogël në madhësi – ka vepruar si rrugë primare transite për refugjatët që kanë ikur nga vendet e shkatërruara nga lufta si, Siria, duke marrë masa të jashtëzakonshme për t’i adresuar çështjet e sigurisë dhe shqetësimet humanitare të shkaktuar nga kriza e refugjatëve. Për më tepër, për kundër faktit se është e rrethuar nga tri vende anëtare të NATO-s dhe BE-së, dhe me jo stabilitet politik në rritje, Maqedonia është lënë e vetme që të merret me këtë krizë.

Maqedonia e ka luajtur një rol të madh në adresimin e një çështje globale e cila ishte lënë në pragun e derës së saj. Dhe si rezultat i qartë i marrjes me këto sfida, Maqedonia iu ka rezistuar atyre. Por, përpjekjet kanë ndihmuar që ky vend i ndodhur nën radar, të bëhet një aleat jetësor në luftë kundër ISIS-t dhe në luftë kundër terrorizmit në përgjithësi.

Në ndërkohë, Maqedonia është duke e luftuar një armik tjetër brenda kufijve të vet: miliarderin George Soros dhe Fondacionin e tij. Soros dhe organizata e tij, të maskuar si një partnere ndërkombëtare e shoqërisë civile, janë duke u përzier në Maqedoni dhe politikën e saj për vite të tera. Gjatë 25 viteve të këtij shekulli, ky grup amerikan i ka derdhur miliona dollarë gjithmonë duke e sulmuar partinë VMRO DPMNE, pavarësisht se a ka qenë në opozitë apo qeveri, dhe gjithmonë duke e përkrahur SDSM-në – ish-partinë komuniste të Maqedonisë. Ky është një rast i qartë i një tentimi për ta blerë ndikimin, për ta futur veten në mediat dhe politikat maqedonase dhe për të krijuar jo stabilitet nëpër vend dhe rajon.

Siç ka thënë edhe kryeministri i Maqedonisë, Nikola Gruevksi, kur e ka përshkruar Soros-in dhe Fondacionin e tij: “Fondacioni i tij, është fondacioni më i fuqishëm në botë, në aspektin e financave dhe burimeve njerëzore, dhe ka synime politike. Soros vendosi që ta përdorë pasurinë e vet për të ushtruar ndikim në dy drejtime – atë ideologjik për të krijuar të ashtuquajturën

‘Shoqëri të Hapur’ dhe atë financiar, përmes spekulimeve dhe rezultateve të njohura politike të së kaluarës në vende të caktuar për të përfituar në bursa. Pas ca kohe, të gjitha institucionet, ministrat, e mbase edhe qeveritë dhe shërbimet e tyre inteligjente, ndikohen nga pikëpamjet e tij, nga ideologjia e tij; synimet dhe mendimet e tij.”

Duhet të shihet qartë se kryeministri Gruevski është lideri i parë evropian që flet hapur dhe drejtpërdrejt kundër George Soros. Pushteti i Soros është aq i madh në Evropë saqë shumë persona ia kanë frikën që edhe emrin t’ia përmendin.

Pse saktësisht një biznesmen amerikan do të interesohej në shpenzimin e miliona dollarëve në Maqedoni?

Arsyet kryesore janë interesat ideologjike dhe financiare. George Soros ka për qëllim që ta dobësojë qeverinë maqedonase; të ushtrojë ndikim në zgjedhjet në vend, dhe ta dobësojë Evropën duke e shfrytëzuar krizën e refugjatëve në Maqedoni, në mënyrë që ta ulë vlerën e monedhës evropiane përmes spekulimeve. Soros punoi me ambasadorin amerikan në Maqedoni dhe figura të tjera me ndikim, për t’i zbatuar planet e veta dhe për ta minuar sistemin politik të Maqedonisë.

Për fat të mirë, rezultati i zgjedhjeve ka treguar se George Soros dhe paratë e tij nuk mund dhe s’do të mund të fitojnë. Maqedonasit nuk do ta lejonin një gjë të tillë. Qytetarët e vendit votuan për udhëheqësinë politike dhe shumë qartë treguan se çfarë vendi dëshirojnë të kenë – dhe jo atë që Soros dhe miqtë e tij preferojnë. Populli ka folur: Maqedonia do ta kontrollojë të ardhmen e Maqedonisë. Ama, Soros nuk do të ndalet këtu dhe me kaq – mediat dhe njerëzit me ndikim të financuar nga Instituti i tij për Shoqëri të Hapur po bëjnë një fushatë intensive me qëllimin kryesor që Gruevski të mos krijojë koalicion me partnerin e vet, DUI, i cili përfaqëson pakicën shqiptare. Ekziston një rregull i pashkruar në Maqedoni, i cili thotë se fituesi i zgjedhjeve gjithmonë e formon koalicionin me partinë e cila ka më se shumti deputetë nga komuniteti shqiptar, i cili përfaqëson 25% të popullsisë në vend. Kjo i jep harmoni etnike Maqedonisë, si shtet i rëndësishëm për stabilitetin në rajon. Soros është duke e sulmuar principin me qëllim që të krijojë jo stabilitet në tërë rajonin. Por, populli ka folur dhe tani i takon Gruevskit dhe partnerit të tij shqiptar në koalicion, DUI-së, që ta respektojnë vullnetin e popullit: që t’i japin fund me Soros-in dhe të sjellin stabilitet në tërë rajonin.

Në fjalët e kryeministrit Nikola Gruevski, “Soros nuk mund të ketë sukses, sepse drejtësia është në anën tonë. Pavarësisht motiveve të tij, lufta jonë është e ndershme dhe e drejtë. Dhe, s’do të ndalojë asnjëherë; dhe ai nuk mund të na largojë nga qëllimet tona dhe rruga e vërtetë. Ai nuk do të na largojë nga Maqedonia.”

Më 15 janar, Diaspora maqedonase në SHBA u mblodh në Nju Jork, para “Trump Tower” për ta përkrahur zgjedhjen e presidentit Trump dhe luftën e tij kundër Soros. Ata i kërkuan presidentit të zgjedhur që ta ndihmojë Maqedoninë po ashtu në luftën e saj. Presidenti i zgjedhur e ka një ndjekës dhe aleat në Maqedoni në këto sfida të konsiderueshme, siç është kriza evropiane me refugjatë dhe lufta për sektor të lirë civil.

Kjo luftë e drejtë dhe ndershme do të jetë e suksesshme.

(Autori është kolonel i pensionuar i ushtrisë amerikane)