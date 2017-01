Parashikimi i motit, e enjte 5 janar 2017

Pjesa e parë e ditës do të jetë me vranësira dhe reshje shiu e dëbore ku më të konsiderueshme reshjet e dëborës do të jenë në veri dhe verilindje të vendit.

Pjesa e dytë e ditës do të sjellë shtim të mëtejshme të vranësirave duke bërë që i gjithë vendi të dominohet nga reshje të dendura shiu e dëbore, sërish më problematike situata do të paraqitet në zonat veriore të vendit. Parashikohet që edhe gjatë natës reshjet e dëborës të jenë prezent në 70 % të territorit.