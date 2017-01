Pas NATO-s, Trump alarmon OKB-në

“Kjo me të vërtetë është arsye për shqetësim. Përveç kësaj, jemi të vendosur që me zyrtarët amerikanë të zhvillojmë lidhje të forta që në themelet e besimit të vazhdojmë me bashkëpunimin”, tha Guterres, i cili theksoi se tashmë ka biseduar për këto çështje edhe me ambasadoren e SHBA-ve pranë OKB-së.

“Shpresojmë se OKB-ja do të vazhdojë në rrugën e saj pa ndryshime dramatike”, tha sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara para gazetarëve gjatë mbajtjes së Samitit të Unionit Afrikan në kryeqytetin e Etiopisë, Addis Ababi.

Sipas një shkrimi në “Neë York Times”, administrata e presidentit amerikan Trump përgatit dy vendime me të cilat parashihet ulja, madje edhe heqja e kontributit amerikan për më shumë agjenci të Kombeve të Bashkuara dhe organizatat ndërkombëtare, dhe rishikimin e më shumë marrëveshjeve.