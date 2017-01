PLD: Gruekvski të kthejë mandatin dhe mos të mendojë ta pengojë punën e PSP-së

Partia Liberale Demokratike konsideron se Nikolla Greuevksi duhet ta kthej mandatin për fomrimin e qeverisë së re dhe të mos shpresoj se do ndalojë mandatin e PSP-së

“Është e qartë se për të shpëtuar nga përgjegjësia, të dyshuarit e VMRO-së janë të gatshëm të sigurohen që PSP të mos vazhdojë punën e saj. Por, partia e Ali Ahmetit tashmë e ka shfrytëzuar këtë shansë dhe në këtë periudhë të rëndë për Maqedoninë të luajë lojë të vërtetë, dhe jo të sillet në mënyrë vazale ndaj VMRO-DPMNË-së. Në fakt, edhe votuesit shqiptar, shumë qartë e kanë dërguar mesazhin se koalicion I BDI-së me VMRO-në do të thotë humbje të perspektivave drejt rrugës së integrimeve euroatlantike., thellimi i krizës ekonomike, si dhe përkerqësimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe mundësitë për bashkëjetesë të të gjithë qytetarëve të vendit”, thuhet në kumtesë.

PLD kërkon që Gruevksi të kthej mandatin, me qëliim që sa më shpejtë të formohet qeveria, qeveri e cila do të miret me realizimin e reformave nga Raporti i Pribe-së, e cila do ta respektoj Marrëveshjen e Përzhinos dhe nuk do ta ndalojë punën e PSP-së.