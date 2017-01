Prokuroria serbe zgjeron akuzat ndaj Ramush Haradinajt

Urdhëresa do të përkthehet deri në fund të kësaj jave dhe do të dërgohet në Francë lidhur me një vendim për kërkesën e Serbisë për ekstradimin e Haradinajt, i është thënë agjencisë Tanjug në Ministrinë e Drejtësisë, raporton B92.

Ministria e Drejtësisë e ka përcjellë në Francë kërkesën për ekstradimin e Haradinajt me dokumentacionin shoqërues, për hetimin e krimeve për të cilat është i dyshuar dhe që është inicuar në vitin 2004.

Urdhëresa për zgjerimin e hetimeve ka të bëjë me veprat të cilat nuk ishin të përfshira në hetimin kundër Haradinajt, që është udhëhequr që nga viti 2004, e në bazë të të cilit është lëshuar urdhërarresti ndaj tij.

Serbia e kërkon Haradinajn për krime që nuk janë përfshirë në aktakuzën e Tribunalit të Hagës e për të cilat Tribunali e kishte liruar.

Autoritetet gjyqësore serbe pretendojnë se kanë prova të reja që nuk janë paraqitur në Hagë. /GazetaExpress/