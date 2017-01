Shokon Milenkoja: Gruevski t`i pranoj kërkesat e shqiptarëve

Milenko Nedelkovski i propozon VMRO që të pranojë deklaratën e përbashkët të BDI, Besës dhe Aleancës për shqiptarët, informon Zhurnal.

Ai përmes një statusi sqaron këtë:

“Vmro dhe Gruevski duhet që të përmbysin planin e shqiptarëve, të LSDM dhe të huajve, po si? Të pranojnë platformën në tërësi, kur do të formojnë qeveri me BDI dhe të fillojnë implementimin. Kur do të ngec sharra në gozhdë, atëherë prap zgjedhje. Nëse VMRO e pranon platformën e partitë shqiptare refuzojnë të formojnë qeveri me Gruevskin atëherë e qartë se nuk e kanë për platformën por dëshirojnë të mbarojnë urdhër të dhënë nga dikush tjetër”, ka shkruar kështu Milenko.