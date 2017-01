Shoqet e ngushta veshen si princesha dhe vizitojnë fëmijët e sëmurë në spital (Foto/Video)

Një grup prej shoqesh të ngushta nga fakulteti janë bërë bashkë për të shpërndarë ca magji në jetën e fëmijëve. Të veshura si princesha, karaktere nga përrallat më të famshme në botë, këto vajza kanë vizituar fëmijët e sëmurë, duke i lënë dhomat e tyre të freskuara me plot lumturi.

Kyle McGrane, Wilkes Barre dhe Margaret McAndrew filluan “Një moment nga magjia” për të ndihmuar fëmijët e sëmurë dhe së shpejti kjo inciativë e tyre u rrit brenda një projekti jo fitim prurës, transmeton lajmi.net

“Vazhdoj të bëhem nervoz sa herë që shkoj në spital,” thotë Kylee në një intervistë me Elite Daily. “Jam gjithmonë e frikësuar se nuk do të bëhem mjaftueshëm e mençur, apo e bukur, ose e dobët, por është fëmija ai i cili më shton besimin sepse unë kurrë s’mund të shkoj diku për vizitë nëse një vajze të vogël nuk i pëlqen., të kap flokët, ose thjesht të vë duart në fytyrë dhe do të thotë “Je shumë e bukur….”, dhe kjo të ngrohë më së shumti shpirtin.



Dhe është kjo dashuri për fëmijët “Një moment nga magjia” për të cilën punojnë me vullnetarë nëpër trajnime të rrepta para se t’i vizitojnë fëmijët. /Lajmi.net/