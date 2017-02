Athina thyen tabutë, lejohet ndërtimi i një xhamie

Për të parën herë, qeveria greke po thyen akullin dhe po hap rrugën për ndërtimin e një xhamie në Athinë, një projekt shumë i polemizuar ky që është pritur me kundërshti nga shumë grupe, përfshirë edhe partnerë të koalicionit qeveritar.

Qyteti nuk ka pasur një xhami që prej daljes nga pushtimi otoman në 1833. Plani për një xhami në Athinë daton që nga 1890, por akte të përsëritura të parlamentit ndër vite, nuk kanë lejuar asnjëherë nisjen e ndërtimit.

Edhe vendi i ndërtimit, është ndryshuar disa herë, për shkak të kundërshtive të banorëve dhe tani, është vendosur që vendi kult të ndërtohet në një bazë të braktisur detare, në një zonë kryesisht industriale. Buxheti është reduktuar në 887 mijë euro, kjo edhe për shkak të krizës financiare, ndërkohë që ndërtesa do të jetë dy katëshe, do të mund të presë 350 persona, por nuk do të ketë një minare. Planifikohet që ajo të jetë gati, në prill.