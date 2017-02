О rganizata Forumi Gruas Tetovë organizoi sot Konferencën Lokale për krijimin e Strategjive Lokale për përfshirje sociale të të rinjve dhe grave në suaza të Projektit Platforma maqedonase aktive për përfshirje sociale – MAPSI mbështetur nga UE me mjete nga IPA komponentës për Zhvillim e resurseve njerëzore, njofton Televizioni Koha

Ndryshe, Organizata Forumi i Gruas Tetovë është partnere lokale,koordinatore e këtij aktiviteti që është pjesë e Projektit MAPSI të cilin e implementon Instituti për strategji ekonomike dhe marëdhënie ndërkombëtare – Ohër dhe Organizata partnere Lobi maqedonas i Grave Shkup.