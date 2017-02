Kongresisti Rohrabacher i shkruan Nikoliqit: Këmbeni territoret me Kosovën (Dokument)

Përplasjet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë për çështjen e arrestimit të Ramush Haradinajt dhe atë të trenit, sjellin sërish në vëmendje idenë e shkëmbimit të kufijve në veri dhe këtë herë ky opsion hidhet në tryezë nga kryetari i Komitetit për Punë të Jashtme në Kongresin Amerikan, Dana Rohrabacher

Kongresisti i ka dërguar një letër presidentit të Serbisë, Tomislav Nikoliq.

Në këtë letër ndër të tjera thuhet:

“Një tjetër shembull negativ së fundmi ishte treni me shkrime provokuese që u nis drejt veriut të Kosovës. Në vend që të përpiqeni që të fusni Kosovën në një luftë për sovranitetin e saj, në një zonë me shumicë popullsie serbe, të dyja palët duhet të kërkojnë një ndryshim të kufirit verior, që ka dobi të ndërsjellët dhe do të rezultonte me më tepër serbë në Serbi dhe me më tepër kosovarë në Kosovë. Ky opsion është në dispozicion dhe nuk duhet të injorohet“, shkruan në dokument.

Ligjvënësi amerikan i shpreh keqardhjen e tij Presidentit serb Nikoliq për arrestimin e Haradinajt, me një mandat të vjetër 13-vjeçar, shkruhet në letër:

“Përpjekja për të burgosur Haradinajn si “kriminel lufte”, pasi ai është shpallur dy herë i pafajshëm nga Gjykata Ndërkombëtare për Krime në ish-Jugosllavi, është joproduktive dhe ngacmon një plagë të vjetër që po shkon drejt shërimit. Veprime të tilla hakmarrëse e të paarsyeshme padyshim që do të minojnë përpjekjet për sigurimin dhe ruajtjen e paqes në Ballkan”, thuhet në shkrim.

Kongresisti Rohrabacher, në mesazhin e fortë për kryetarin e shtetit serb, jep alarmin se veprime të tilla mund të çojnë në hapjen e kutisë së Pandorës:

“Kjo goditje ndaj një udhëheqësi të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës mund edhe të hapë rrugën për sulme të ngjashme ligjore ndaj udhëheqësve serbë të përfshirë në gjakderdhje dhe spastrim etnik gjatë konfliktit të shëmtuar dhe brutal që ka përfshirë Ballkanin pas rënies së Jugosllavisë. Përderisa po ndodhin veprime të tilla, shtohet mundësia e prishjes së rendit publik dhe madje për shpërthimin e dhunës në një shkallë të pakontrollueshme. Në vend të nxitjes së zjarreve të konfliktit, të gjitha palët në Ballkan duhet të kërkojnë pajtim, nga i cili do të përfitonte i tërë rajoni”, thuhet në shkrim, shkruan Vizion Plus.

Kongresisti Rohrabacher njihet si një prej njerëzve që e ka përkrahur fort ndërhyrjen e NATO-s për çlirimin e Kosovës, duke e ngritur zërin e fuqishëm në Kongresin Amerikan në mbrojtje të kauzës shqiptare.