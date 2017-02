Secili qytetarë në vend do ketë kulm mbi kokë dhe kjo është një gjë që i takon e jo privilegj, kështu thuhet në kumtesën e lëshuar së fundi nga LSDM, shkruan Zhurnal.

Për këtë do të bëjmë kategorizimin e qytetarëve nga rastet sociale, personat e moshuar dhe ato pa shtëpi.

Askush nuk do të ngrijë në rrugë nga i ftohti si ishte këtë vit. Do hapim qendra pranimi me ushqim në gjitha komunat ku ka nevojë në bashkëpunim me shoqatat lokale të qytetarëve.