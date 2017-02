Shikoni si e ka festuar sot Anita Haradinaj Ditën e Pavarësisë së Kosovës

Sot Kosova ka festuar 9-vjetorin e Ditës së Pavarësisë, ndërsa rrugët e Kosovës janë mbushur plot me qytetarët të cilët mbajnë flamuj në duar.

Por, kjo ditë duket se nuk ka qenë shumë e hareshme për Anita Haradinajn, e cila e ka pritur këtë festë e mërzitur, për shkak se bashkëshorti i saj nuk e ka festuar me të këtë ditë të rëndësishme për Kosovën.

“Gezuar dita e Pavaresise!! Me shprese qe Dite te mira do të vijn, me Drejtim te Ri dhe te ardhme te ndritshme!!!

#shtetinukndertohetmestatusaneFB”, ka shkruar zonja Haradinaj në “Facebook”.