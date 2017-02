Teuta Arifi lufton për një Tetovë që do na bën të gjithëve krenar

4 vite më parë, në kohën kur ne respektuam verdiktin e qytetarëve të Tetovës dhe u vendosën në krye të detyrës të cilën e pranuam me përkushtimin më të madh, ishin pikërisht këta institucione të cilat sot dëshmohen efikase, që ne i thirrëm për të dëshmuar dhe vlerësuar, atë që ne aso kohe e identifikuam si keqtrajtim ndaj mirëqenies së qytetarëve,që kishte si pasojë një deformim urbanistik dhe shoqëror i cili do të mbetej ende i tillë, nëse ne nuk do ndryshonim mendësinë e veprimit ndaj të mirës kolektive.

Është fakt se të thirrurit, që për afër 2 dekada me rradhë duhej të kishin punuar për atë që ne besojmë se është një Tetovë të cilën të gjithë e duam, kishin qenë të zënë duke I transformuar garazhet për vetura, në objekte afariste, gjithnjë për të ushqyer motive të ulta të një politike klanore të pasurimit të individëve, nga e cila qyteti I Tetovës kishte pësuar vetëm dhunim urbanistik, uzurpim sipërfaqesh të gjelbërta, dhe mënyrë të menaxhimit të së mires publike e cila më shumë I ngjasonte një plani për të rregulluar oborin e shtëpisë se sa një politikes zhvillimore të një qyteti modern.

Faktin që në komunën e Tetovës gjatë këtyre ditëve kemi një vigjilencë dhe kujdes të shtuar të institucioneve shtetërore, dua, por jo aq lehtë mund ta pranoj si një tendencë dashamire, e cila i shërben interesit të qytetarëve.

Një politikë afatgjatë e pse jo progressive shtetërore, e cila ka për qëllim vendosjen e kontrollit mbi rendin dhe sjelljen e ndërgjegjshme kundrejt të mirës së përbashkët, sigurisht që do të duhej fillimisht të sanskionojë dhe parandalojë fenomene regresive shoqërore si që është hapja e pakontrolluar e kazinove në pjesët qendrore të qytetit, që fatkeqsisht operojnë dhe marrin leje për veprimtarinë e tyre nga organet qendrore dhe jo nga komuna në të cilën operojnë.

Por kjo nuk na bën të pafuqishëm ndaj sfidave, besoj dhe jam e bindur se lufta dhe përkushtimi për një Tetovë që na bën të gjithëve krenar, nuk duhet dhe nuk mund të jetë lëndë inspektimi e arkivuar në sirtarët e institucioneve shtetërore, pasi që vlerat në të cilat ne besojmë na bëjnë ta duam, dhe ti dalim zot vet shtëpisë tonë !

Për ta përmbyllur, duhet të them se të bërit pazar mes bindjeve tona dhe tendencës për të imponuar forma të represionit si instrumente të funskionimit të shtetit ligor, të cilat u shërbejnë të rezikuarve, nuk ka qenë dhe asesi nuk do të jetë formë komunikimi dhe vlerë të cilën e njohim dhe e cila i shërben ndërtimit të një shoqërie të shëndoshë dhe demokratike, në të cilën do të jemi prindër krenar të fëmijëve tanë!