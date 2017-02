TMRO paralajmëroi luftë qytetare nëse denari bëhet edhe në gjuhën shqipe

LSDM-ja nuk ka legjitimitet që të merret vesh për ndryshimin e bankënotave dhe monedhave ku bankënotat dhe monedhat e reja do të shënohen edhe në gjuhën shqipe, reaguan sot nga TMRO.

“E ftojmë LSDM-në, që ta vërtetoje ose ta mohoje deklaratën e djeshme të Bujar Osmanit se është arritur marrëveshja për bankënota dy gjuhësore. Secili tentim për të ndryshuar identitetin e shtetit maqedonas pa mandat, dhe të tillë LSDM-ja nuk ka, do të sjell deri te reagimi masiv dhe i pa kontrolluar i popullit maqedonas dhe deri te pengimi i të gjitha mjeteve të cilit do ridefinim me të cilën rrënohet karakteri unitar i shtetit maqedonas”, qëndron në reagimin e TMRO-së.

Nga partia e ftuan Prokurorinë Publike dhe presidentin Gjorgje Ivanov që në pajtueshmëri me autorizimet ligjore ta pengojnë rrënimin e karakterit unitar të Republikës së Maqedonisë.