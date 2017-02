Tragjike – Itali, shqiptari vdes në aksident pak minuta pasi u nda e dashura

Një aksident fatal sot në mëngjes rreth orës 10:00 i ka marrë jetën një 34 vjeçari shqiptar që jetonte në San Marino (Murata) të Italisë me dokumente të rregullta.

Viktima është Morsi Gjezi, i cili ka ndërruar jetë në vend.

Shqiptari po udhëtonte në autostradën e San Marinos me një automjet të ngarkuar me rreth 20 ton mbeturina të ngurta, teksa u përplas në bordurën mbrojtëse anësore.

Mediat italiane shkruajnë se shqiptari po udhëtonte me mjetin e rëndë, ndërsa e dashura e tij po udhëtonte me një mjet tjetër dhe ishin përshëndetur me dorë pak minuta më herët se të ndodhte aksidenti tragjik.

U desh ndërhyrja e policisë dhe zjarrfikësve për të nxjerrë trupin e pajetë nga pirgu i mbeturinave.

Aksi rrugor u bllokua për disa orë në drejtimet e tij, derisa u pastrua rruga nga mbeturinat e shumta.