Acarohet gazetari i njohur, në vend të një lëngu të freskët i sjellin…

Gazetari Denis Dyrnjaja i cili shpesh ka ngritur alarmin për ushqimet e dëmshme që qarkullojnë në tregun shqiptar, edhe sot ka denoncuar nje prej produkteve ushqimore që konsumohet shpesh.

Gazetari shkruan se sot në mëngjes teksa kërkoi një lëng portokalli i është ofruar një lëng me portokalle jo të freskëta.

Statusi i plotë në Facebook:

Në mëngjes më rastisi të më servirej një lëng portokalli i freskët por me portokalle të pafreskëta, për të mos thënë të lodhura fare fare.

E pastruam Greqinë dhe Maqedoninë nga skorrjet e frutave dhe bashkë me pastrimin e Greqisë po ngarkojmë veten me lloj lloj sëmundjesh nga pasiguria ushqimore.

Tregjet gëlojnë me fruta perime të importit të cilësisë së tretë a pa standarde cilësie fare. Fruta të ndenjura në kushte frigoriferike në periudha të gjata.

Vetë i prodhojmë si mos më keq, importin e kemi edhe më keq se keq. Jemi mbërthyer në darën e pasigurisë dhe po trajtohemi si kavie.