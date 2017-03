Aleanca Franceze prezanton aktivitetet – (VIDEO)

Aleanca Francezenë Tetovë sot ka shpalosur aktivitetet që do të mbahen gjatë gjysmës së parë të këtij viti në Tetovë dhe Gostivarë. Me këtë rast, poashtu është prezantuar edhe drejtoresha e re e Aleanca Franceze në Tetovë Sharlene Zhuv.Tashmë ish drejtoresha e Zhuli Shamberlen u shpreh e kënaqur me bashkëpunimin e deritanishëm dhe aktivitetet që janë ralizuar në kuadër të Aleancës Franceze. Drejtoresha e re e Aleanca Franceze në Tetovë Sharlene Zhuv tha se prej sonte në mbrëmje fillojnë aktivitetet në tetovë me mbrëmjen frankofone, njofton Televizioni Koha.

Nga Aleanca Franceze në Tetovë njoftuan se të gjitha këto aktivitete do të përmbyllen në muajin qershor me festën e Muzikës që do të mbahet në rrugët e Tetovës. /Tv Koha/