Burri e mbyt gruan me shkop gatimi

Prokuroria Themelore Publike-Manastir deri te gjykatësi i procedurës paraprake pranë Gjykatës Themelore-Manastir ka dorëzuar propozim të caktimit të masës-paraburgim kundër një personi për kryerje të veprës penale Vrasje të bazuar në nenin 123 faqe 2 alinea 2 nga Ligji penal.

‘Propozimi është dorëzuar për shkak të dyshimit se i dyshuari më 13 mars (dje), për shkak të marrëdhënieve paraprake në mes vete, në dhomën e ndejës nga shtëpia me dhunë e kishte privuar nga jeta të dëmtuaren-gruan e tij E.M.D. nga Manastiri. I dyshuari me goditje të shumëta me mjet druri-okllai e ka goditur në kokë, me çka i ka shkaktuar edhe vdekjen’, thuhet në kumtesën e PTHP Manastir.