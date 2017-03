Çerdhja teteks me aktivitete për 1 Prillin – (VIDEO)

Me rastin e ditës së 1 Prillit që njihet ndryshe edhe si dita e gënjeshtrave në hapsirat e çerdhes për fëmijë Teteks edukatoret e kësaj çerdhe bashkë me fëmijët kishin përgaditur një aktivitet me rastin e ditës së gënjeshtrave. Ky aktivitetet mbahet pothuajse tradicionalisht në këtë çerdhe, njofton Televizioni Koha.

Fëmijët e kësaj çerdhe performonin me veshje të ndryshme si dhe kednuan kenge te ndryshme me rastin e kësaj dite.

Ndryshe 1 prilli dita e gënjeshtrave pritet që të shënohet me shumë aktivitete edhe në Tetovë. /Tv Koha/