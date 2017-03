Çfarë ndodh me trupin kur sforcoheni të mbani jashtëqitjen

E këtu nuk e kemi për faktorët e brendshëm ,por ata të jashtëm vqë janë të varur nga sjelljet e njeriut. Sa herë ju ka ndodhur që trupi të ju ketë dhënë sinjale e ju t’i keni injoruar ? Një ndër to është dhe nevoja për të shkuar në tualet. Gjithnjë del një punë qqë do t’ju vonojë për minuta ose orë me rradhë. Sforcimi i trupit nuk është vetëm një proces jo komod, por edhe i pashëndetshëm. Më poshtë do të lexoni çfarë ndodh me organzimin nëse ju sfrocoheni të mbani jashtëqitjen.

Pas dy orësh..

Muskujt e rektumit ngushtohen dhe filloni të ndjeni shtypje në zonën e barkut. Mund të keni gazra dhe dhimbje të lehta.

Pas gjashtë orësh …

“Trupi juaj mund të humbasë ndjesinë e urgjencës, jo sepse mbeturinat ushqimore janë zhdukur me magji, por ju keni hyrë në fazën e kapsllëkut.

Pas 12 orësh …

Ju mund të përjetoni lodhje, gjakderdhje. Në një moment të caktuar ky veprim nuk do të jetë më në dorën tuaj pasi do të ndodhë në mënyrë të pavullnetshme.