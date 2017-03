Demolohen zyrat e Agjencioni për rezerva – (VIDEO)

Dje në Gostivarë, 58 vjeçari me iniciale J.P. nga Gostivari i punësuar në Deponë e Agjencionit për Mallra Rezervë, ka denoncuar në polici se pak kohë më parë fëmijë adoleshent deri më tash të paidentifikuar gjegjësisht 5 apo 6 prej tyre kanë gjuajtur me gurë duke thyer 11 dritare me dimenzione. Pas kësaj ata menjëherë janë larguar nga vendi i ngjarjes. Është kryer hetim i kompletuar në objekt dhe po punohet në zbulimin e autorëve si dhe vërtetimin e dëmit të përgjithshëm material. /Tv Koha/