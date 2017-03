FITOJNË RENOVA DHE SHKËNDIJA

Jane zhvilluar ndeshjet në kuadër të xhiros së 24 të ligës së parë nfutbollistike të Maqedonisë, ku dy ekipet tetovare Renova dhe Shkëndija kanë shënuar fitore. Klubi futbollistike Renova nga Tetova ka mposhtur në teren nikoqir me rezultat 2-1 Pelisterin me golat e shënuar nga Argjend Gafuri në minutën e 21 të pjesës nsë parë të ndeshjes dhe Stojançe Velinov në minutën e 88 i cili shënoi edhe golin e fitores për Renovën Ndërkaq Shkëndija në teren mysafir më rezultat bindës 1-3 ka mundur Bregallnicën e Shtipit me golat e shënuar nga Besart Ibrahimi në minutën e 58 , Besart Abdurrahimi në minutën e 78 dhe Armend Alimi në minutën e 89. Në ndeshjet e tjera janë arritur këto rezultate. Makedonija Gjorçe Petrov Vardar 0-5 Pobeda Shkupi 0-0 Rabotniçki Sileks 2-0