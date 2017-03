BRUSSELS, BELGIUM OCTOBER 25 : German Chancellor Angela Merkel speaks during a press conference after attending the European Council meeting on October 25, 2013 in Brussels, Belgium. (Photo by Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images)

Kjo është pasuria marramendëse e Angela Merkel Të gjithë e dimë se, Angela Merkel, është konsideruar si personi i dytë më i fuqishëm në botë, renditja më e lartë e arritur nga një grua, por shumë pak kanë dëgjuar për pasurinë e Kancelares gjermane. “Forbes” raporton se Merkel, gruaja e dytë që ka mbajtur këtë post, pas Margaret Thatcher, posedon një vlerë neto prej 11.5 milion dollarësh. Merkel ka shërbyer si kryetare e “G8” dhe është duke luajtur një rol të rëndësishëm në menaxhimin e çështjeve financiare dhe krizës, jo vetëm në Evropë por edhe në nivele ndërkombëtare. Liderja që pritet të takohet me presidentin Trump, gjithashtu me një nga njerëzit më të fuqishëm të botës, ka adresuar çështje të shumta në zhvillimin e energjisë të së ardhmes dhe kujdesit shëndetësor. Ajo ka shërbyer si Kancelare e Gjermanisë që nga viti 2005 dhe që nga viti 2000 ka udhëhequr Bashkimin Demokratik të krishterë, duke u bërë gruaja e parë që mban dy poste. Share Facebook

