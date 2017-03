Mashtrohet plaka nga Bërvenica i merren 550 Euro – (VIDEO)

78-vjeçarja me iniciale S.A. nga Bërvenica, dje ka denoncuar se gjysëm ore para mesditës, përderisa ka qenë me fqinjen e sajë i është afruar një person i pa njohur dhe i ka thënë se është djali i kumbarit të tyre. Menjëherë pas kësaj që të dy kanë hyrë në shtëpinë e S.A ndërsa i pa njohuri ka filluar që të qajë dhe i ka kërkuar 1000 euro. Por pasiqë i ka thënë se nuk ka aq para, ai është pajtuar që t’i jep 550 euro aq sa ka disponuar, pasiqë i ka marrë paratë ka dalë jashtë dhe me anë të një veture e cila e ka pritur jashtë, është larguar në drejtim të panjohur, ndërsa S.A më vonë i është bërë e qartë se është mashtruar. Po ndërmeren masa dhe aktivitete për zbardhjen e plotë të rastit dhe zbulimin e mashtruesit në fjalë. /Tv Koha/