Në Tetovë arrestohet 37 vjeçari nga Velesi – (VIDEO)

Policia e Tetovës mbrëmë rreth orës 23 e 20 minuta në autostradën Shkup –Tetovë në pikën e pagesës në Zhelinë ka ndaluar veturën “Opel Astra” me targa të Velesit, ku si bashkëudhëtarë ka qenë edhe 37 vjeçari Xh.A nga Velesi. Bashkudhëtari me këtë rast me urdhëresë të gjykatës është arrestuar dhe dërguar në Stacionin Policor në Tetovë, dhe pas disa orëve është dërguar në Stacionin Policor në Idrizovë për vuajtjen e dënimit prej 4 vitesh, ndërsa ai është i akuzuar për veprën penale “përpunim, mbajtje dhe tregëti me armë apo materie shpërthyese”. /Tv Koha/