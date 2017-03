Presidenti Ivanov e anulon vizitën në Azerbejxhan, ja pse

Nga atje theksojnë se gjendja politike në vend dhe tensionet mes BE-së dhe Turqisë për ndërprerje të marrëveshjes për migrantët janë shkaqet për të cilat presidenti Ivanov nuk do ta realizojë udhëtimin në Australi.

Vizita ka parashikuar takime të presidentit të Maqedonisë me kreun shtetëror të Australisë, thonë nga Kabineti i shefit të shtetit. Ivanov është dashur të realizojë takime me guvernatorin e përgjithshëm, kryeministrin, kryetarin e Kuvendit, kryetarin e Senatit të Australisë, me përfaqësues të grupit maqedono-australian të miqësisë në Parlamentin e Australisë, si dhe me përfaqësues të komunitetit të Maqedonisë në Australi.