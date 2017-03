Shkencëtarët kanë zbuluar si është dukur njeriu i cili ka jetuar para 700 viteve

Hulumtuesit britanik e kanë zbuluar fytyrën e njeriut, emri i të cilit është i njohur si Kontekst 958, ndërsa i cili ka jetuar në shekullin e 13, shkruan “Njuzer”.

Ekspertët e festivalit për shkencë në Kembrixh paraqitën person i cili është rikonstruuar në bazë rë eshtrave të kafkës. Ai ka qenë i shkurtër dhe ka jetuar në varfëri.

Shkencëtarët fytyrën e tij e kanë rokonstruuar në suaza të projektit “Pas murtajës”, i cili është marrë me hulumtim të skeletëve të gjetura në varrin mesjetar nën një nga ndërtesat e Universitetit në Kembrixh.

Trupat të cilat kanë origjinën nga periudha mes viteve 1200 dhe 1400 janë varrosur përmballë spitalit.

Kontekst 958 ka pasur më shumë se 40 vjet dhe skelet të fortë me dëmtim, që me siguri do të thotë se ka punuar punë fizike. Për dallim nga bashkëkohësit e tjerë të varfër, ai ka ngrënë mish dhe peshk.