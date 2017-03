Shoqatat Tradita dhe Oeneum shënuan ditën e poezisë – (VIDEO)

Me rastin e 21 marsit – Ditës botërore të poezisë, Klubi letrar ,,Metafora”, i themeluar nga Shoqata për kulturë ,,Tradita” – Tetovë ka organizuar Manifestimin letrar ndërkombëtar ,,Shtigje poetike”. Me këtë rast lidhur me këtë aktivitet artistik kushtuar ditës ndërkomëbtare të Poezisë që u mbajt mbrëmë në ambientet e qendrës për kulturë në Tetovë folën edhe drejtuesit e shoqatës Tradita dhe pjesëmarrësit në këtë aktivitet, transmeton Televizioni Koha.

Poashtu gjatë ditës së djeshme në Galerinë e Arteve në tetovë shoqata e shkrimtarëve Oeneum ka mbajtur roë letrare kushtuar ditës së poezisë.Organizatorët dhe pjesëmarrësit nënvizuan qëllimin e këtij aktivitet, transmeton Televizioni Koha.

Me këta dy aktivitete tetova iu bashkangjit edhe shumë qyteteve të tjera ku dita e poezisë shënohet me manifestime letrare. /Tv Koha/