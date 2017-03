Ylli i Real Madrit drejt Liverpoolit

Edhe Liverpooli ka hyrë në garë për të nënshkruar me James Rodriguezin. Kolumbiani do të largohet nga Real Madridi në afatin kalimtar të verës, pasi është i pakënaqur me tretmanin nga Zinedine Zidane, i cili nuk po i siguron minutash.

Por, për të nënshkruar me Liverpoolin, James Rodriguez ka vendosur një kusht.

Skuadra e Klopp duhet të sigurojë një vend që dërgon në Ligën e Kampionëve, nëse dëshiron të sigurojë shërbimet e anësorit kolumbian.

Kujtojmë se për James interesim po shprehin edhe Interi, Juventusi e Chelsea.