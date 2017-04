Ahmeti, Xhaferi dhe Nuhiu drejt spitalit ku qëndron Ziadin Sela

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti së bashkur me kryetarin e ri të Parlamentit, Talat Xhaferi dhe me Ministrin e Punëve të Brendshme Agim Nuhiun do ta vizitojnë pas pak liderin e LR-PDSh-së, Ziadin Sela në Qendrën Klinike në Shkup.

Këtë informacion e kanë konfirmuar burimet brenda BDI-së, të cilët theksuan se Ali Ahmeti, Kryeparlamentari Talat Xhaferi dhe ministri Agim Nuhiu do ta vizitojnë Selën në spital, për të parë gjendjen e tij nga dhuna e mbrëmshme që iu bë ndaj tij nga huliganët maqedonas.

Sot edhe sekretari i LR-PDSH-së, Arben Taravari në konferencën e zakonshme që u mbajt në selinë e partisë në Tetovë, tha se Ziadin Sela është rrahur aq shumë sa që ai ka humbur ndenjat dhe ka dasht Zoti që ai të jetë gjallë.