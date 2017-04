Aksident i rëndë në Gostivar, një i vdekur

Pesëdhjetë e gjashtëvjeçari L.D. nga Gostivari ka vdekur në vendngjarje të aksidentit që dje, në kohën e pacaktuar deri më tani, ka ndodhur në rrugën lokale që prej fshatit Kunovë çon drejt Gostivarit.

Zëdhënësi i SPB Tetovë, Mrijan Josifovski informoi se L.D., duke e drejtuar automjetin “Opel Askona” me targa të Gostivarit ka dalë prej rrugës lokale në fshatin Kunovë, me ç’rast automjeti ka rënë në greminën pranë rrugës. Nga dalja e aksidentit dhe rrëzimi ai ka marrë lëndime të rënda trupore prej të cilave ka vdekur në vendin e ngjarjes. Trupi dhe automjeti i tij janë gjetur sot, me ç’rast është thirrur një ekip i Ndihmës së shpejtë, por mjekët vetëm se e kanë konstatuar vdekjen.

“Në vendin e ngjarjes është një ekip ekspertësh i stacionit policor të Gostivarit, ndërsa pritet çdo moment atje të mbërrijnë edhe prokurori publik dhe mjeku i mjekësisë ligjore. Ekspertiza duhet t’i përcaktojë shkaqet, rrethanat dhe gjithçka tjetër lidhur me këtë aksident me pasoja fatale”, theksoi Josifovski.