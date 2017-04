Aksident i rëndë në rrugën Gostivar-Tetovë, nëna me dy fëmijët e vegjël me plagë të rënda dërgohen në Shkup

Gjashtë persona u lënduan, tre prej tyre me lëndime të rënda përfshirë një nënë me dy fëmijët e saj të vegjël, dhe u shkaktuan edhe dëme të mëdha materiale në tri aksidente të ndara dje dhe sot që kanë ndodhur në rrugët e Tetovës, tha zëdhënësi i SPB Tetovë, Marjan Josifovski.

Me katër persona të plagosur aksident i parë ndodhi sot ne ora 16 në në autostradën Gostivar-Tetovë. Në përplasje janë përfshirë tre automjete, makina e tipit BMW me targa të Gostivarit drejtuar nga G.G. (30), furgonit “Citroen” me targa nga Gostivari drejtuar nga SH.SH. (50) dhe pas përplasjes me makinën, furgoni u përplas me një kamion “FAP” që ishte në lëvizje dhe që nuk u ndal dhe u largua nga vendi i ngjarjes.

Me lëndime më të lehta e pësuan shoferi i BMW, ndërsa pasagjerët – gruaja e tij Z.G. (29) dhe dy fëmijët e vegjël, vajza katër vjeçare dhe djali shtatë vjeçar, pësuan lëndime të rënda.

Të gjithë janë transferuar në Spitalin Klinik të Tetovës, ndërsa shoferi u lirua nga spitali, ndërsa gruaja e tij, dhe dy fëmijët për shkak të ashpërsisë së plagëve janë transferuar në klinikat në Shkup.

Aksidenti i dytë ka ndodhur dje në ora 15:40 në rrugën Tetovë – Jazhincë ku mbeti i lënduar djaloshi 11 vjeçar nga fshati Poroj. Ai u godit nga makina e tipit Golf me targa të Tetovës drejtuar nga B.SH. (25) nga Tearca. Shoferi i Golfit menjëherë e ka dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës, ku ai është mbajtur për trajtim.

Aksidenti tretë ka ndodhur mbrëmë në ora 21 në Nerasht. Deri tek aksidenti ka ardhur si pasojë e pëplasjes së dy makinave “Opel Vectra” me targa të Tetovës drejtuar nga S.A. (47) nga Nerashti dhe “Renault Clio”, po ashtu me targa të Tetovës drejtuar nga fqinji i tij H.E. (37). Nga ky aksident mbeti i lënduar pasagjeri 37-vjeçar të “Renault” i cili u dërgua në spital dhe pas ndihmës u lirua në shtëpi.

Policia e Tetovës ka kryer inspektimin në të gjitha aksidentet në fjalë dhe se po punohet në zbardhjen e plotë dhe gjithçka që lidhet me aksidentin.