Aksidentohet biçiklisti, në rrezik për jetën – (VIDEO)

Në bulevardin e rrugës Industriale në Tetovë, dje pasdite rreth orës 16:00 ka ndodhur aksident trafiku kur një veturë e tipit Audi A6 me targa të Tetovës e drejtuar nga 30 vjeçari N.H nga fshati Miletinë, ka goditur tetovarin B.A, 69 vjeçar i cili ka qenë me biçkletë. Vozitësi i biçikletës me veturë tjetër është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës dhe ndodhet në rrezik për jetën. Janë kryer hetime në vendine ngjarjes dhe punohet në zbardhjen e detajeve për këtë aksident. /Tv Koha/