Chloe Goodman është duke shijuar pushimet luksoze në Maldive dhe duket në një formë të mrekullueshme. Bukuroshja e “Ex on the Beach” kishte veshur bikini ngjyrë rozë dhe po lundronte me një motori uji. E kush tjetër mund t’i japë motorit të ujit si ajo?!

23-vjeçarja po merrte disa rreze në diell dhe e kaloi pjesën më të madhe të kohës në ujë, duke nxjerrë në pah format e saj trupore, për tu pasur zili.

Por edhe pse kaq e bukur dhe seksi, ajo vazhdon të jetë ende ‘single’.