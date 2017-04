Çudirat shqiptare/ Njëri i helmon bashkëfshatarit bagëtitë, tjetri vjedh koshere bletësh, ndërsa…

Krimi në Shqipëri dhe kronikat e zeza janë të përditshme, por shumë shpesh media nuk pasqyron rastet kur nuk kemi të bëjmë me vrasje, grabitje spektakolare e plagosje, por edhe me sherre e vjedhje të çuditshme.

Më poshtë po publikojmë 3 raste që tregojnë më së miri çudira shqiptare.

Në Lezhë ditën e djeshme, policia ka arrestuar një 55 vjeçar në fshatin Kolsh. Arsyeja? Kishte vendosur të helmonte 10 gica të një bashkëfshatari. Se përse e ka bërë këtë 55 vjeçari me inicialet Gj.D mbetet ende mister për t’u zbuluar.

Një rast tjetër ka ndodhur në Mirditë, ku një të moshuari në fshatin Perlat i kanë vjedhur 9 koshere me bletë. Pavarësisht se policia ende nuk e ka gjetur autorin, ajo që të bën çudi dhe përshtypje është… kush do të merrte mundimin për të vjedhur koshere me bletë, kur dihet se është mjaft e rrezikshme t’i marrësh këtyre insekteve mjaltin…?!

Dhe rasti i fundit, i këtij “edicioni” me çudira shqiptare, është i një ndodhie në Lushnje, në fshatin e largët Çiflik. Një 33 vjeçar mesa duket ka dashur të konsumojë disa ullinj. Mënyra më thjeshtë? Nuk është lodhur që të shkojë për ti blerë, por ka menduar që t’ja presë pemën e ullurit bashkëfshatarit 58 vjeçar