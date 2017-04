Deri të premten mot i ngrohtë, nga e shtuna mot i vranët me shi lokal

Deri të premten moti në Maqedoni do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të vogla deri në mesatare, me temperaturë të mëngjesit në rritje graduale, ndërsa temperatura të ditës në rritje të konsiderueshme. Vranësira nga nata drejt të shtunës do të rritet dhe në ditët në vijim do të sjellë mot më të ftohtë dhe reshje shiu.

Gjatë fundjavës së vazhduar, moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme me reshje të kohëpaskohshme të shiut. Nga e diela do të fillojë të fryjë erë veriore, e cila do të sjell ulje të lehtë të temperaturës. Të hënën pasdite pritet mot jostabil me paraqitje të bubullimave