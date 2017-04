Numër i madh i forcave policore gjatë ditës do të jenë të vendosur para Kuvendit të Maqedonisë. Autobus me anëtarë të MPB-së vijnë nga të gjithë qytetet e vendit,

Mbrëmë gjatë protestës së dhunshme, policia ka intervenuar me vonesë dhe kanë lejuar me lehtësi që protestuesit të futen në hapësirat e Kuvendit dhe të pastrojnë ‘llogaritë’ me deputetët e Kuvendit.